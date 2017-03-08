Хави: "Мое будущее - тренерская работа"

Полузащитник "Аль-Садда" Хави подчеркнул, что выходит на поле всегда с энтузиазмом. При этом экс-хавбек "Барселоны" отметил, что его будущее – работа в качестве тренера.

– Я всегда с энтузиазмом выхожу на поле, – приводит L'equipe слова Хави. – Даже, когда на трибунах никого нет. Люблю играть, люблю побеждать.

Но тренерская работа – это мое будущее. Судя по тому, какой я человек и какой образ жизни веду, эта работа больше всего будет мне подходить. Я начал работать в тренерском штабе сборной Катара до 23 лет, которая должна стать костяком команды на ЧМ-2022.