13:22 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хави: "Мое будущее - тренерская работа"

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Полузащитник "Аль-Садда" Хави подчеркнул, что выходит на поле всегда с энтузиазмом. При этом экс-хавбек "Барселоны" отметил, что его будущее – работа в качестве тренера.

– Я всегда с энтузиазмом выхожу на поле, – приводит L'equipe слова Хави. – Даже, когда на трибунах никого нет. Люблю играть, люблю побеждать.

Но тренерская работа – это мое будущее. Судя по тому, какой я человек и какой образ жизни веду, эта работа больше всего будет мне подходить. Я начал работать в тренерском штабе сборной Катара до 23 лет, которая должна стать костяком команды на ЧМ-2022.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Очень бы хотелось, чтобы Хави стал настоящим тренером! Всегда уважал этого игрока!

13:32

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