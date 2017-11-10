Хави: "Барселона" и сборная Аргентины не могут себе позволить и 10 минут играть без Месси"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил восхищение нападающим каталонцев Лионелем Месси. По его мнениню, сине-гранатовые и сборная Аргентина зависят от своего лидера.

- У меня были очень хорошие отношения с Месси как на поле, так и вне его, - цитирует Mundo Deportivo Хави. - Лео очень человечен и очень скромен. Он не такой, как говорят люди. Месси умеет обыгрывать соперников, организовывать игру, совершать сольные проходы, забивать голы ударами со штрафных и из-за пределов штрафной области. "Барса" и Аргентина не могут позволить себе потратить и 10 минут без появления его на поле. Месси должно быть там, где мяч.