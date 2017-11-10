Хавьер Маскерано: "Думаю о возвращении в "Ривер Плейт"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет вернуться в "Ривер Плейт". Аргентинец в 2005 году покинул аргентинский клуб. Контракт Маскерано с каталонцами истекает в июне 2019 года.

- Считаю, что мне нужно продолжить главу моей карьеры "Ривер Плейте", – цитирует TNT Sports Маскерано. - Моя проблема в том, что этого мне никто не гарантирует, и я могу стать узником своих собственных слов, если этого не произойдет, меня могут обвинить в лжи. Но на самом деле это то, о чем я думаю. Мы говорим с президентом клуба на регулярной основе. Мое будущее не имеет ничего общего с деньгами. Что я буду делать в январе или летом? Понятия не имею.