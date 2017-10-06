Хавьер Дзанетти: "Надеюсь, Сампаоли выведет сборную Аргентины на ЧМ-2018"

Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти уверен, что нападающий "Интера" Мауро Икарди способен стать новым номером 9 аргентинской национальной команды. Также он надеется, что аргентинцам удастся попасть на чемпионат мира-2018.

- У Икарди будет время, чтобы стать номером 9 сборной Аргентины, - цитирует Sky Дзанетти. - Если вы проанализируете игру в Венесуэле, когда у Аргентины были моменты, то увидите, что он всегда был в центре событий. Гонсало Игуаин? На мой взгляд, в конце концов, он отправится на чемпионат мира.

Может ли Лионель Месси играть с Пауло Дибалой? Хорхе Сампаоли только в начале своей работы, и у него будет время поработать над этим, надеюсь, он сможет это сделать, выведя Аргентину на чемпионат мира.