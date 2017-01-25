Хавьер Дзанетти: "Икарди заслужил вызов в сборную Аргентины"

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти считает, что нападающий команды Мауро Икарди должен быть вызван в сборную Аргентины. По мнению Дзанетти, Икарди сможет помочь команде на чемпионате мира в России.

– Он уже долго время делает хорошие вещи, он заслуживает вызова в сборную Аргентины, – приводит Football Italia слова Дзанетти. – Он – отличный профессионал, за время выступления за "Интер" он серьезно вырос, он – наш капитан. Думаю, вызов в сборную последует скоро, у него отличное будущее.

Икарди знает, что он должен делать на поле, чтобы попасть в сборную. И я не сомневаюсь, что рано или поздно его позовут. Надеюсь, он поможет команде на ЧМ-2018.