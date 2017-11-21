Хавбек сборной Латвии оказался в больнице в критическом состоянии

Полузащитник сборной Латвии Эдгар Варданян в понедельник был доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает TV Net. Подробности заболевания, из-за которого игрок оказался в такой ситуации, не сообщаются.

- Сейчас Варданян находится в больнице в очень критическом состоянии, - отметил главный тренер "МЕТТА/ЛУ", за который ранее выступал Варданян, Андрис Рихертс. - Никто не знает, что делать. У игрока были плохие анализы, воспаление и внутренняя инфекция. Он раньше уже был в больнице, разрешил ситуацию, но теперь она снова возникла.