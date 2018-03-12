Хавбек "МЮ" Мактоминэй впервые вызван в сборную Шотландии

Как и ожидалось, Шотландская футбольная ассоциация объявила о включении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминэя в заявку сборной на ближайшие товарищеские матчи с Коста-Рикой (23 марта) и Венгрией (27 марта). 21-летний хавбек "красных дьяволов" впервые получил вызов в сборную Шотландии.

Напомним, что Мактоминэй выбирал сборными Англии и Шотландии. Сообщалось, что футболист принял окончательное решение после разговора с главным тренером шотландцев Алексом Маклишем. Мактоминэй родился и вырос в Англии, его отец родом из Шотландии, все родственники по линии отца – шотландцы, некоторые родственники матери тоже из Шотландии.

Мактоминэй в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей и не отметился результативными действиями.