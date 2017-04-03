Хавбек "Фейеноорда" со злости пнул мячом в фанатов "Аякса"

Нападающий "Фейеноорда" Стевен Бергхейс не смог совладать с эмоциями во время матча 28-го тура чемпионата Голландии против "Аякса". Перед подачей углового 25-летний голландец со злости пнул мячом в болельщиков, сидящих на гостевой трибуне. За этот инцидент игрок получил желтую карточку.
30' 😑STUPID! Berghuis...#feyenoord #ajax #berghuis #eredivisie #deklassieker pic.twitter.com/ZRRJJ9LILc– Dutch Goals And More (@DutchGoalsAMore) 2 апреля 2017 г.
shpasic
легко отделался, у нас за такое 4 матча дисквы дают.
11:19
карельский свинопас
интересно,как болельщики клуба,играющего дома,оказались на гостевой трибуне??? Спорт-экспресс,у вас эту статью уборщица набрала?
11:10