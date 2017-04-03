Хавбек "Фейеноорда" со злости пнул мячом в фанатов "Аякса"

Нападающий "Фейеноорда" Стевен Бергхейс не смог совладать с эмоциями во время матча 28-го тура чемпионата Голландии против "Аякса". Перед подачей углового 25-летний голландец со злости пнул мячом в болельщиков, сидящих на гостевой трибуне. За этот инцидент игрок получил желтую карточку.