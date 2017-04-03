11:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хавбек "Фейеноорда" со злости пнул мячом в фанатов "Аякса"

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Нападающий "Фейеноорда" Стевен Бергхейс не смог совладать с эмоциями во время матча 28-го тура чемпионата Голландии против "Аякса". Перед подачей углового 25-летний голландец со злости пнул мячом в болельщиков, сидящих на гостевой трибуне. За этот инцидент игрок получил желтую карточку.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

легко отделался, у нас за такое 4 матча дисквы дают.

11:19

карельский свинопас

интересно,как болельщики клуба,играющего дома,оказались на гостевой трибуне??? Спорт-экспресс,у вас эту статью уборщица набрала?

11:10

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