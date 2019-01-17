"Хапоэль" из Тель-Авива оштрафован за антисемитские песни фанатов

"Хапоэль" из Тель-Авива оштрафован на шесть тысяч евро за неподобающее поведение болельщиков во время дерби с "Маккаби" (1:1) в рамках чемпионата Израиля. Фанаты "Хапоэля" бросали на поле посторонние предметы и распевали антисемитские и нацистские песни, адресованные "Маккаби".

"Хапоэль" осудил такое поведение своих фанатов, а руководство лиги посоветовало клубу организовать для болельщиков выезд к памятнику жертвам нацистов.

В турнирной таблице чемпионата Израиля "Хапоэль" занимает 12-е место, а "Маккаби" лидирует.