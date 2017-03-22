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Хамшик признан игроком года в Словакии, Мак - 3-й

Лауреаты 2016 года в Словакии. Фото TASR
Лауреаты 2016 года в Словакии. Фото TASR
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Полузащитник "Наполи" и сборной Словакии Марек Хамшик признан лучшим игроком страны в 2016 году. 29-летний футболист вчера на торжественной церемонии получил специальный кубок. Второе место в голосовании занял защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел, а замкнул тройку полузащитник "Зенита" Роберт Мак

Лучшим тренером года в Словакии в четвертый раз кряду признан главный тренер первой национальной сборной Ян Козак, а приз имени Петера Дубовского, вручаемый лучшему молодому игроку, выиграл 22-летний полузащитник "Сампдории" Милан Шкриньяр.

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Материалы REN-TV

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