Хамес Родридес уйдет из "Баварии" в МЛС?

Полузащитник Хамес Родригес, на правах аренды выступающий за "Баварию", собирается продолжить карьеру в МЛС, сообщает Don Balon. По информации источника, в услугах колубмийца заинтересованы "Орландо" и "Нью-Йорк Сити".

26-летний хавбек склоняется к первому варианту, поскольку команда из Флориды рассчитывает на него, как на сменщика Кака. Переход в "Нью-Йорк Сити" выглядит менее вероятным.

Напомним, что арендное соглашение Родригеса с "Баварией" рассчитано на 2 года, а права на него принадлежат "Реалу".