Халка обвинили в нападении на тренера

После матча китайской суперлиги "Шанхай Шанган" – "Гуйчжоу Чжичэн" (3:0) представитель команды гостей в интервью местным журналистам заявил, что нападающий шанхайцев Халк в перерыве игры атаковал одного из тренеров "Гуйчжоу". По другим данным, бразилец просто вступил в перепалку. Правда, непонятно на каком языке. Китайским Халк не владеет. По некоторым данным, видеокамеры не зафиксировали никаких драк. У китайского тренера, входящего в штаб "Гуйчжоу", нет видимых повреждений. По всей видимости, конфликт, если он действительно имел место, не вышел за рамки перебранки.

В субботней игре Халк забил один мяч и сделал голевую передачу. Его "Шанхай" в чемпионате Поднебесной идет вторым. (Александр БОБРОВ)