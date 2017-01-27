16:09 27 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Халк - "Зениту": "Я всегда с вами и всегда болею за вас"

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Нападающий "Шанхай Шанган" Халк поблагодарил игроков "Зенита" за поздравление с китайским Новым годом. Форвард, ранее выступавший за сине-бело-голубых, подчеркнул, что продолжает переживать за клуб из Санкт-Петербурга.

- Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом, - приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Халка. - Обнимаю всю зенитовскую семью - руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!

"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

Сине/голубые теперь целуются с Молло!)))

19:08 27 января

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