Халк: "Всегда буду скучать по Санкт-Петербургу с "Зенитом" и любить их"

Бывший зенитовец, а ныне игрок клуба "Шанхай Шанган" Халк в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от первого сезона, проведенного в Китае. По словам бразильца, он скучает по Санкт-Петербургу и "Зениту".

– Скучаете по Петербургу и "Зениту"?

– Конечно! Я провел там четыре года и много с кем подружился. Так же было и в Порту, а еще раньше – в Японии. "Зенит" навсегда останется в моем сердце. Я был очень счастлив в петербургском клубе, вместе мы выиграли много трофеев. Поэтому всегда буду скучать по Санкт-Петербургу с "Зенитом" и любить их.

– Следите ли, как "Зенит" играет без вас, и держите ли связь с бывшими партнерами по команде?

– У меня прекрасные отношения с игроками "Зенита". Кроме того, таковыми они всегда были со всеми сотрудниками клуба: от президента до работников в нашей столовой. Через соцсети слежу, как выступает команда. Когда есть возможность, смотрю ее игры. У меня на телефоне установлено приложение "Зенита" – всегда его просматриваю. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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