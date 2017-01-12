Халк: "Витсель советовался со мной о переходе в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк сообщил, что советовал своему экс-партнеру по "Зениту" Акселю Витселю перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже бельгийца 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

– С Акселем мы всегда на связи, – цитирует ITASportPress Халка. – После переезда в Китай Оскара Витсель рассказал мне о вероятном переезде сюда и спросил моего совета. Я рад, что он оказался здесь, потому что в местном чемпионате будет выступать еще один топ-футболист.