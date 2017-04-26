Халк: "Великая победа, вперед, "Шанхай Шанган"!"

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк после победы над "Сеулом" (4:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов АФК опубликовал в "Инстаграме" командное фото. Китайский клуб сегодня гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
"Великая победа. Спасибо Богу! Вперед, "Шанхай Шанган"!" - написал Халк в своем "Инстаграме".
Berkut-7
Кто-нибудь может мне обьяснить, почему российская пресса следит за тем , что Халк выкладывает в отношение своего китайского клуба, какое нам всем до этого дело , как играет китайский клуб...ну ладно ХАлк игралв нашем чемпионате, был звездой и тд, это понятно, но он уехал и уже не имеет к России никакого отношения, это все, история окончена , но пресса продолжает пиарить игрока, который к нам больше НИКАКОГО отношения не имеет, он уехал и пора двигаться дальше, смиритесь уже с этим слабаки.
19:00