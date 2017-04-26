Халк: "Великая победа, вперед, "Шанхай Шанган"!"

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк после победы над "Сеулом" (4:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов АФК опубликовал в "Инстаграме" командное фото. Китайский клуб сегодня гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

"Великая победа. Спасибо Богу! Вперед, "Шанхай Шанган"!" - написал Халк в своем "Инстаграме".