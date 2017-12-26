Халк планирует вернуться в чемпионат Бразилии

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк признался, что надеется однажды вернуться в чемпионат Бразилии. Игрок в 18 лет покинул родину, успев сыграть всего в двух матчах за "Виторию". C 2005 по 2008 год он выступал в Японии, а затем играл в Европе за "Порту" и "Зенит". С лета прошлого года 31-летний бразилец является игроком китайского клуба.

- Мне нравится "Палмейрас" с детских лет, - цитирует Globo Esporte Халка. - В этом плане я был мятежником в семье, так как все поддерживали "Коринтианс". Я всегда говорил, что намерен вернуться в Бразилию, мне нравится играть в чемпионате своей страны. Не знаю когда. Я еще молод.