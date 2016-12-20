Халк: "Надеюсь, с Виллаш-Боашем "Шанхай Шанган" выступит гораздо лучше"

Бывший зенитовец, а ныне игрок клуба "Шанхай Шанган" Халк в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от первого сезона, проведенного в Китае. По словам бразильца, под руководством Андре Виллаш-Боаша команда сможет прибавить.

– Чемпионат Китая-2016 уже завершился. Как в клубе оценивают третье место? - вопрос Халку.

– Как я уже сказал, у "Шанхая" очень большие амбиции. Для нас важно было стать чемпионами и хорошо выступить в азиатской Лиге чемпионов. Но в этом году, к сожалению, в команде было много травм. Конечно, третье место в чемпионате – это не то, на что рассчитывал "Шанхай". Много инвестируя в игроков и тренеров, руководство ждет и соответствующих результатов. Надеюсь, что в следующем сезоне с приходом нового тренера мы сможем перестроиться и выступим гораздо лучше.

– Этим новым тренером стал не кто иной как Андре Виллаш-Боаш. С учетом "Зенита" и "Порту" вы будете работать с ним уже в третьем клубе. Совпадение или закономерность?

– Приглашение Андре – это решение клуба, но я этому очень рад. Мне нравится работать с Виллаш-Боашем, импонируют его стремление к победе, требовательность в работе. Уверен, что в "Шанхае" Андре также будет ждать от нас полной отдачи. Надеюсь, ему удастся написать здесь красивую историю и выиграть много титулов. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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