Халк может перебраться в Англию

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк рассказал, что с ним связывался клуб английской премьер-лиги по поводу трансфера. Также на руках 31-летнего футболиста есть несколько предложений из других чемпионатов.

– Со мной связывался один клуб из английской премьер-лиги и несколько команд из других чемпионатов, – цитирует Mirror Халка. – Я восхищаюсь АПЛ, неслучайно она считается одним из лучших турниров в мире. Конечно, меня радует внимание со стороны европейских клубов, но я счастлив в Китае. У меня остается почти три года по контракту, и я счастлив здесь и сейчас. Но в футболе случается всякое, с моим агентом связывались несколько европейских команд, в том числе из Англии.

В футболе в любой момент может произойти то, чего вы никак не могли ожидать. Мы открыты для любых контактов, и поэтому, если поступит хорошее предложение, которое устроит мой клуб, мы будем его рассматривать.

Напомним, Халк перешел в "Шанхай Шанган" в 2016 году из "Зенита". В Китае футболист в 34 матчах забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.