Халк: "Когда уезжал из прекрасного Санкт-Петербурга, было немного страшно"

Бывший зенитовец, а ныне игрок клуба "Шанхай Шанган" Халк в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился впечатлениями от первого сезона, проведенного в Китае. По словам бразильца, ему было немного страшно уезжать из Санкт-Петербурга.

– В Китае вы провели несколько месяцев. Как ощущения?

– Впечатления самые положительные. Хотя, признаюсь честно, когда уезжал из прекрасного Санкт-Петербурга, было немного страшно. Я просто не знал, чего ожидать. Но Шанхай оказался удивительным и очень красивым городом. Меня замечательно встретили, помогли освоиться, так что сейчас очень хорошо себя здесь чувствую.

– Что больше всего удивило в "Шанхае"?

– Это новый клуб, но, несмотря на это, в нем все грамотно организовано. И развивается он очень быстро. Много инвестирует в новых игроков и тренеров. Амбиции тоже большие: стать чемпионом Китая и выиграть азиатскую Лигу чемпионов.

– Где сложнее забивать и отдавать голевые передачи – в чемпионате Китая или России?

– Трудно сказать. Мне кажется, самое важное – это хорошо себя чувствовать как физически, так и морально. Быть в хорошей форме, фокусироваться на цели. Мне, к счастью, удается адаптироваться в любом месте. Это помогает хорошо играть и приносить пользу моим командам. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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