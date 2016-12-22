Халк готовится к новому сезону, бегая с мешками

Экс-нападающий "Зенита" Халк показал, как он тренируется в отпуске. Бразилец выложил в своем профиле в Instagram видео, где он бегает по пляжу с привязанным к спине мешком. Напомним, что летом форвард перебрался из Санкт-Петербурга в "Шанхай Шанган". В минувшем сезоне его клуб финишировал третьим в чемпионате Китая.
Анастасия Волочкова
С мешками под глазами.
17:44
баламошка
Перетаскивает в Китай то, что заработал у немытых.
16:41
Справедливый(Ставрополь)
Прочитав название думал,что Халк опять с Зенитом тренируется..
16:29
Andvaraforce
а в мешках - бразильские бомжи)))
16:27
Bache Gabrielsen
Видимо, с мешками денег...
16:22
WAF
подрабатывает грузоперевозками.ЗП не хватает.
16:15