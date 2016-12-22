Халк готовится к новому сезону, бегая с мешками

Экс-нападающий "Зенита" Халк показал, как он тренируется в отпуске. Бразилец выложил в своем профиле в Instagram видео, где он бегает по пляжу с привязанным к спине мешком. Напомним, что летом форвард перебрался из Санкт-Петербурга в "Шанхай Шанган". В минувшем сезоне его клуб финишировал третьим в чемпионате Китая.

Férias???😰💪🏽👍🏽 🙏🏽❤️🙏🏽⚽️ Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Дек 21 2016 в 8:16 PST