16:03 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Халк готовится к новому сезону, бегая с мешками

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Экс-нападающий "Зенита" Халк показал, как он тренируется в отпуске. Бразилец выложил в своем профиле в Instagram видео, где он бегает по пляжу с привязанным к спине мешком. Напомним, что летом форвард перебрался из Санкт-Петербурга в "Шанхай Шанган". В минувшем сезоне его клуб финишировал третьим в чемпионате Китая.

 

Férias???😰💪🏽👍🏽 🙏🏽❤️🙏🏽⚽️

Видео опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) Дек 21 2016 в 8:16 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Анастасия Волочкова

С мешками под глазами.

17:44

баламошка

Перетаскивает в Китай то, что заработал у немытых.

16:41

Справедливый(Ставрополь)

Прочитав название думал,что Халк опять с Зенитом тренируется..

16:29

Andvaraforce

а в мешках - бразильские бомжи)))

16:27

Bache Gabrielsen

Видимо, с мешками денег...

16:22

WAF

подрабатывает грузоперевозками.ЗП не хватает.

16:15

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