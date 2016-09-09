Халк готов к возвращению на поле

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк полностью восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче команды. Напомним, бывший форвард "Зенита" дебютировал в "Шанхае" 10 июля в матче чемпионата Китая против "Хэнань Цзянье" (5:0). Уже на 9-й минуте он открыл счет, а на 21-й был заменен из-за травмы.
– После двух месяцев отсутствия из-за травмы я готов делать то, что больше всего люблю. Играть в футбол. Вперед "Шанхай", – написал Халк в Instagram.
Depois de 2 meses sem jogar por causa de uma lesão, estou pronto para fazer o que mais amo. Jogar futebol! Que DEUS nos abençoe🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Vamos lá com tudo SHANGHAI SIPG China🇨🇳 19:30 Brasil🇧🇷08:30 After 2 months without playing due to an injury, I am ready to do what I most love. Play Football. God bless us. Let's go Shangai SIPG! 🇨🇳19:30 🇧🇷08:30