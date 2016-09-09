Халк готов к возвращению на поле

Нападающий "Шанхай Шанган" Халк полностью восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче команды. Напомним, бывший форвард "Зенита" дебютировал в "Шанхае" 10 июля в матче чемпионата Китая против "Хэнань Цзянье" (5:0). Уже на 9-й минуте он открыл счет, а на 21-й был заменен из-за травмы.

– После двух месяцев отсутствия из-за травмы я готов делать то, что больше всего люблю. Играть в футбол. Вперед "Шанхай", – написал Халк в Instagram.