Хакеры потребовали разрешить женщинам ходить на стадионы в Иране

Неизвестные взломали сайт иранского стадиона "Азади" и разместили на нем сообщение с требованием позволить женщинами посещать матчи, сообщает AFP. Текст баннера гласит: "Разрешите иранским женщинам посещать стадионы".

Причиной такого поступка стал тот факт, что вчерашний матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Сирии (2:2), который состоялся на "Азади", посетили по меньшей мере две женщины. Впервые после Исламской революция в 1979 году матч мужских команд посетили иранские женщины, что вызвало недовольство в обществе.