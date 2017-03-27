14:11 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хакан Шукюр лишен членства в "Галатасарае"

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Бывший нападающий "Галатасарая" Хакан Шукюр был лишен членства в клубе, сообщает tr.spuntiknews.com. Помимо него, из клуба был исключен еще один бывший футболист Ариф Эрдем, а в общей сложности членских билетов лишились 2500 человек. Отмечается, что Шукюр не платил членские взносы, что и послужило причиной его исключения.

Шукюр провел за "Галатасарай" 302 матча и забил 130 голов. В прошлом году появилась информация, что ветерану грозит тюремный срок за оскорбления в адрес президента страны Реджепа Эрдогана.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

хорошо, что в Турции пока только членства лишают, а вот был если бы он играл за Маккаби?

14:25

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