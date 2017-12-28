20:16 28 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Хачериди может перейти в "Шахтер"

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Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди может перейти в донецкий "Шахтер", сообщает fakty.ictv.ua. Контракт 30-летнего игрока с "Динамо" истекает летом 2018 года, поэтому он сможет подписать предварительное соглашение с любым клубом.

Ранее Хачериди отказался продлевать действующий контракт и, скорее всего, летом покинет столичную команду.

В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате Украины, забил 1 гол и отдал 1 передачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК~

karlikf1,Шариков,твоё мнение никому не интересно.

21:45 28 декабря

karlikf1

Ну и что. Нам это зачем, скажите? Какое нам дело то того, кто там у хохлов куда переходит?

20:24 28 декабря