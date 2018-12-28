Гьян превратился из одного из самых высокооплачиваемых игроков в банкрота

Ганский нападающий Асамоа Гьян испытывает серьезные финансовые проблемы. Как сообщает The Sun, 33-летний форвард, выступавший в Европе за "Сандерленд", "Ренн" и "Удинезе", оказался на грани банкротства, хотя недавно был одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. Например, в "Шанхай Шанган" Гьян, который также играл на Ближнем Востоке, зарабатывал 408 тысяч долларов в неделю, а сейчас на его счетах не более тысячи долларов.

Гьян имеет контракт с турецким "Кайсериспором", однако утверждает, что ему не выплачивают зарплату, и он не может содержать семью. Со своей женой и детьми Гьян не общается с августа и планирует развестись.