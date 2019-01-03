Густаво Альфаро: "Бока" обязана выигрывать во всех турнирах, в которых принимает участие"

Густаво Альфаро, который в среду был презентован в качестве нового главного тренера "Бока Хуниорс", прокомментировал свое назначение. Он отметил, что хочет выиграть Кубок Либертадорес.

- Это гордость и вызов быть здесь сегодня, - приводит пресс-служба клуба слова Альфаро. - Это было нелегкое решение. Мы знаем, что "Бока" обязана выиграть все турниры, в которых принимает участие. У нас есть очень серьезные проблемы. Это опыт, который я хочу получить. Я чувствую, что у меня есть много вещей, чтобы побеждать. В моей карьере не хватает победы в Кубке Либертадорес. Это для меня долг.

Контракт с аргентинским специалистом рассчитан на 3 года. О деталях сделки не сообщается. 56-летний Альфаро ради новой работы покинул "Уракан", который возглавлял до этого.

Альфаро возглавил "Бока Хуниорс"