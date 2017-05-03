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Гуренко возглавил минское "Динамо"

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Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера минского "Динамо", сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее в отставку был отправлен Сергей Бобровский

Гуренко до этого возглавлял дублирующий состав клуба. 44-летний специалист уже имеет опыт работы с первой командой. С 2009 по 2010 год минчане под его руководством провел 24 матча, в которых одержали 15 побед и четыре раза сыграли вничью.

Дополнительная информация

http://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/iohc_02052017

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