Гуренко возглавил минское "Динамо"

Сергей Гуренко назначен исполняющим обязанности главного тренера минского "Динамо", сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее в отставку был отправлен Сергей Бобровский.

Гуренко до этого возглавлял дублирующий состав клуба. 44-летний специалист уже имеет опыт работы с первой командой. С 2009 по 2010 год минчане под его руководством провел 24 матча, в которых одержали 15 побед и четыре раза сыграли вничью.