Гуллит и Идрис Эльба прибыли на вручение премии ФИФА The Best

Чемпион Европы-1988, обладатель "Золотого мяча"-1987, бывший тренер ряда клубов, включая "Терек", Руд Гуллит посетил церемонию вручения премии ФИФА The Best. Церемония проходит в эти минуты в Лондоне. На ней будут оглашены лучший игрок года по версии ФИФА, лучший тренер, лучший вратарь, лучшая футболистка, лучший тренер женского клуба, автор лучшего гола, а также лучшие болельщики.

Гуллит сфотографировался с голливудским актером Идрисом Эльбой, который будет ведущим торжественного мероприятия.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best