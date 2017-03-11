19:46 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Грязный" фол на Витселе в Китае

0
0
0
0
3

В матче 2-го тура чемпионата Китая между "Шанхай Шэньхуа" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) на полузащитнике гостей Акселе Витселе был совершен "грязный" фол. На 24-й минуте встречи полузащитник хозяев Цинь Шэн грубо наступил на ногу экс-футболисту "Зенита", за что тут же был удален с поля.

Напомним, что благодаря голу Витселя на 85-й минуте встречи подопечные Паоло Каннаваро ушли от поражения.

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex186

Это конечно, важная информация для нас

20:47

shpasic

а Вернблума и Хави Гарсию за такое бы по голове погладили.

19:57

Трубадур

здесь вам не тут

19:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ