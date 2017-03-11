"Грязный" фол на Витселе в Китае

В матче 2-го тура чемпионата Китая между "Шанхай Шэньхуа" и "Тяньцзинь Цюаньцзянь" (1:1) на полузащитнике гостей Акселе Витселе был совершен "грязный" фол. На 24-й минуте встречи полузащитник хозяев Цинь Шэн грубо наступил на ногу экс-футболисту "Зенита", за что тут же был удален с поля.
Напомним, что благодаря голу Витселя на 85-й минуте встречи подопечные Паоло Каннаваро ушли от поражения.
alex186
Это конечно, важная информация для нас
20:47
shpasic
а Вернблума и Хави Гарсию за такое бы по голове погладили.
19:57
Трубадур
здесь вам не тут
19:53