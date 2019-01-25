Грустный день в жизни Мусы. Экс-форвард ЦСКА написал трогательный пост о смерти мамы

Экс-нападающий ЦСКА, ныне выступающий за "Ан-Наср" из Саудовской Аравии Ахмед Муса лишился матери. Буквально за день до ее смерти футболист опубликовал фотографию с мамой, где пожелал ей скорейшего выздоровления.

Однако спустя день его матери не стало. Муса опубликовал трогательное сообщение в адрес мамы.

- Дорогая мама, с чего мне начать? Ты растила меня, следила, чтобы я был рядом. Твоя смерть лишила меня дара речи, но я знаю, что ты ушла в лучшее место. Сделаю все возможное, чтобы ты гордилась мной. Моя опора, моя сила, моя поддержка, - написал Муса в своем Инстаграме.

26-летний футболист ранее выступал за ЦСКА, в который вернулся из "Лестера" на правах аренды во второй части прошлого сезона. В 2018 году в составе армейцев он провел 16 матчей, забив семь мячей. На чемпионате мира в трех матчах Муса забил два мяча в составе сборной Нигерии, после чего сменил "Лестер" на "Ан-Наср".