14:01 | Футбол — "Пас из-за границы"

Грозный покинул "Иртыш"

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Украинский наставник Вячеслав Грозный ушел с поста главного тренера "Иртыша" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт клуба. 61-летний специалист возглавил команду в августе. При нем "Иртыш" провел 10 матчей, в которых добился трех побед и четырех ничьих. "Иртыш" занял четвертое место в чемпионате Казахстана и гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sk0marov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

14:47

LEHAAAAAAAAA

Что он вообще в России забыл?? Этот Укр специалист орал что Россия враг, но при этом в ней работает. Может пора бы свалить в Неньку?

14:25