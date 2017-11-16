Грозный покинул "Иртыш"

Украинский наставник Вячеслав Грозный ушел с поста главного тренера "Иртыша" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт клуба. 61-летний специалист возглавил команду в августе. При нем "Иртыш" провел 10 матчей, в которых добился трех побед и четырех ничьих. "Иртыш" занял четвертое место в чемпионате Казахстана и гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.