Грозный покинул "Иртыш"

Украинский наставник Вячеслав Грозный ушел с поста главного тренера "Иртыша" в связи с истечением контракта, информирует официальный сайт клуба. 61-летний специалист возглавил команду в августе. При нем "Иртыш" провел 10 матчей, в которых добился трех побед и четырех ничьих. "Иртыш" занял четвертое место в чемпионате Казахстана и гарантировал себе место в квалификации Лиги Европы-2018/19.
sk0marov
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14:47
LEHAAAAAAAAA
Что он вообще в России забыл?? Этот Укр специалист орал что Россия враг, но при этом в ней работает. Может пора бы свалить в Неньку?
14:25