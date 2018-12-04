Гризманн - о "Золотом мяче": "Я выиграл ЧМ-2018 и Лигу Европы. Что еще нужно было сделать?"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что не расстраивается из-за того, что не выиграл "Золотой мяч" в этом году.

Победитель ЧМ-2018 и Лиги Европы занял третье место в опросе France Football. Приз выиграл Лука Модрич, который стал вторым на чемпионате мира со сборной Хорватии и победил в Лиге чемпионов с "Реалом".

- Я не разочарован. Это большая гордость - попасть на подиум и быть чемпионом мира, - сказал Гризманн после награждения Модрича во время интервью на церемонии в Париже. - Рассчитываю, что в будущем кто-то из моих партнеров по клубу или сборной будет на месте Луки. В этом году я выиграл чемпионат мира и Лигу Европы. Что еще нужно сделать? Не знаю.