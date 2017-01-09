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Гризманн не попал в символическую сборную 2016 года по версии ФИФА

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На церемонии ФИФА в Цюрихе по подведению итогов минувшего года назван состав символической сборной-2016. В ней не нашлось места финалисту Лиги чемпионов и чемпионата Европы, нападающему "Атлетико" и сборной Франции Антуану Гризманну. При этом форвард, самый ценный игрок и лучший бомбардир Euro-2016, является одним из трех претендентов на награду The Best, которую с этого года ФИФА вручает лучшему футболисту года.

Полностью символическая сборная-2016 по версии ФИФА выглядит следующим образом: Нойер ("Бавария") – Алвес ("Ювентус"), Пике ("Барселона"), Рамос ("Реал"), Марселу ("Реал") – Модрич ("Реал"), Кроос ("Реал"), Иньеста ("Барселона") – Месси ("Барселона"), Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

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