Гриндель, Куцокумнис, Савичевич и Чаньи избраны в совет ФИФА

Сегодня на 41-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были избраны четыре члена совета ФИФА от Европы. Как сообщает пресс-служба организации, черногорец Деян Савичевич, венгр Шандор Чаньи и киприот Костакис Куцокумнис стали членами совета на четыре года.

Кроме того, одно место на 2 года получил глава Немецкого футбольного союза Герхард Гриндель, который заменит отстраненного от футбольной деятельности Вольфганга Нирсбаха.

Напомним, изначально на четыре места претендовали пять человек. Однако кандидатура президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко не была допущена организацией по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия, претендентов на четыре места осталось трое.