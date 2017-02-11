Григорий Суркис вскоре покинет УЕФА

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис в скором времени покинет свой пост, сообщает "Сегодня". В четверг в Ньоне исполнительный комитет организации одобрил ряд административных реформ, которые были предложены ее главой Александером Чеферином.

На заседании был ограничен максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома. Чиновники смогут занимать свои места не более 12 лет. Суркис входит в исполком организации с 2004 года, то есть уже 13 лет. Решение о его отставке может быть принято 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки.