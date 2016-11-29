19:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Гремиу" предложил командам предоставить игроков "Шапекоэнсе"

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"Гремиу" обратился к клубам бразильского чемпионата с предложением предоставить игроков команде "Шапекоэнсе", сообщает Globo. По мнению президента клуба Ромилду Болзану, каждый клуб может отдать одного-двух игроков, чтобы команда набрала достаточное количество футболистов. Ранее с предложением освободить клуб от возможности вылета из серии А на ближайшие три сезона выступил "Коринтианс".

Самолет с игроками и тренерским штабом "Шапекоэнсе" потерпел крушение в Колумбии. Из 81 человека выжили шестеро.

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