"Гремиу" не отпустит Артура в "Барселону" до 2019 года

Президент "Гремиу" Ромилду Болзан Жуниор сказал, что полузащитник Артур Рамос останется в команде до конца 2018 года. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том. что интерес к 21-летнему хавбеку проявляет "Барселона". Также в его услугах был заинтересован "ПСЖ".

– На данный момент переговоры приостановлены, – цитирует Globo Esporte Болзана Жуниора. – Артур останется с нами до декабря.

Отметим, что по данным Mundo Deportivo, Артур Рамос не хочет переезжать в Европу до 2020 года. Контракт полузащитника с "Гремиу" рассчитан до 2021 года. В соглашении между игроком и клубом прописана сумма отступных – 50 миллионов евро.