"Гремиу" хочет продлить контракт с Луаном

Вице-президент "Гремиу" Одорико Роман заявил, что нападающему Луану был предложен новый контракт. Агент 24-летнего бразильца и сам футболист рассматривают предложение бразильского клуба.

- Вызов Луана в сборную Бразилии скажется на его трансферной стоимости в перспективе, но не в это трансферное окно, - цитирует Band RS Романа. - У нас есть заинтересованность в продлении контракта с игроком. Наше предложение у него и его агента на руках. Новостей касательно "Спартака" нет, ситуация остается прежней.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец вскоре станет футболистом "Спартака". Московский клуб уладил детали перехода форварда, который обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.

Вчера Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

Луан: "Спартак" ждет. Live!