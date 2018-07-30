14:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Гранквист не стал завершать карьеру в сборной Швеции и рассчитывает выступить на Евро-2020


33-летний защитник "Хельсинборга" Андреас Гранквист в своем Инстаграме заявил, что не станет завершать карьеру в сборной ШвецииРанее он говорил, что, возможно, прекратит выступление за национальную команду после окончания чемпионата мира-2018.

- Хочу совершить путешествие в чемпионат Европы-2020, - написал в Инстаграме Гранквист.

Игрок дебютировал за сборную в январе 2006 года и с тех пор забил 8 голов в 77 матчах.

На чемпионате мира-2018 сборная Швеции дошла до 1/4 финала, где проиграла Англии (0:2).

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bl2kN3oBLlW/?hl=ru&taken-by=granqvistandreas

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