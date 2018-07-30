Гранквист не стал завершать карьеру в сборной Швеции и рассчитывает выступить на Евро-2020

33-летний защитник "Хельсинборга" Андреас Гранквист в своем Инстаграме заявил, что не станет завершать карьеру в сборной Швеции. Ранее он говорил, что, возможно, прекратит выступление за национальную команду после окончания чемпионата мира-2018.

- Хочу совершить путешествие в чемпионат Европы-2020, - написал в Инстаграме Гранквист.



Игрок дебютировал за сборную в январе 2006 года и с тех пор забил 8 голов в 77 матчах.



На чемпионате мира-2018 сборная Швеции дошла до 1/4 финала, где проиграла Англии (0:2).