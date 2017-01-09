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Гранквист назвал лучшим игроком года Ибрагимовича, а Раньери - лучшим тренером

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Полузащитник "Краснодара" и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист в голосовании на лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА отдал первое место экс-форварду своей национальной команды Златану Ибрагимовичу ("Манчестер Юнайтед"). Второе место швед отдал нападающему Криштиану Роналду ("Реал"), который в итоге и стал обладателем приза. На третье место футболист российского клуба поставил полузащитника Гарета Бэйла ("Реал").

 
Сегодня. Цюрих. Нападающий "Реала" и сборной Португалии КРИШТИАНУ РОНАЛДУ принимает награду лучшему игроку года по версии ФИФА от президента организации Джанни ИНФАНТИНО.Криштиану Роналду - игрок года по версии ФИФА

В голосовании на лучшего тренера Гранквист отдал первое место Клаудио Раньери ("Лестер"), который стал победителем этого опроса. На второе место игрок "Краснодара" поставил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), а на третье – Криса Коулмана (сборная Уэльса).

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