Гранквист назвал лучшим игроком года Ибрагимовича, а Раньери - лучшим тренером

Полузащитник "Краснодара" и капитан сборной Швеции Андреас Гранквист в голосовании на лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА отдал первое место экс-форварду своей национальной команды Златану Ибрагимовичу ("Манчестер Юнайтед"). Второе место швед отдал нападающему Криштиану Роналду ("Реал"), который в итоге и стал обладателем приза. На третье место футболист российского клуба поставил полузащитника Гарета Бэйла ("Реал").

В голосовании на лучшего тренера Гранквист отдал первое место Клаудио Раньери ("Лестер"), который стал победителем этого опроса. На второе место игрок "Краснодара" поставил Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), а на третье – Криса Коулмана (сборная Уэльса).