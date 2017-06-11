Голы Дрогба и Райт-Филлипса принесли победу "Финиксу" над дублем "Ванкувера"

"Финикс Райзин" переиграл вторую команду "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата ЮСЛ – второго по силе дивизиона Северной Америки после МЛС. Счет поединка – 2:0. В составе победившей команды голами отметились бывшие игроки "Челси" – дебютировавший Дидье Дрогба и Шон Райн-Филлипс.
ЮСЛ
Регулярный чемпионат
"Финикс Райзин" – "Ванкувер-2" – 2:1 (1:0)
Голы: Дрогба, 40 (1:0). Бустос, 68 (1:1). Райт-Филлипс, 77 (2:1).
Here it is. pic.twitter.com/mAzWzJESJd– Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 11 июня 2017 г.
.@didierdrogba > @swp29 pic.twitter.com/b2cG5uYbJk– Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) 11 июня 2017 г.