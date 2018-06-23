"Голландский – сложный язык. Как и русский". Первая пресс-конференция Слуцкого в "Витессе"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал первую пресс-конференцию в новом статусе. Российский специалист в интервью клубному телевидению рассказал о ближайших планах по работе с командой из Арнема.

– Прошла первая пресс-конференция? Она вам понравилась?

– Да, впечатления очень хорошие. Я поговорил с журналистами. Все были очень открытыми и дружелюбными, как и все люди в Арнеме. Я благодарен за ваше внимание и отношение ко мне.

– С нетерпением ждете начала подготовки к новому сезону?

– Да, конечно. Это очень волнующее время. В воскресенье у нас будет первая тренировка. Покажусь перед всем составом, потому что до этого я виделся только с несколькими игроками.

Матчи у нас уже скоро. 26 июля – первая игра второго отборочного раунда Лиги Европы. Конечно, это будет захватывающе, сложно и важно. Надеюсь, наши болельщики будут поддерживать нас на любом стадионе, в любой стране, а особенно – дома.

– В Арнеме вы чувствуете себя как дома?

– Да-да. Чувствую себя как дома. Мне все здесь нравится – традиции, история, люди. Для меня первое впечатление очень важно. И здесь оно было просто невероятным. Мне здесь понравилось. Надеюсь понравиться болельщикам "Витесса".

– Вы здесь всего несколько дней, но уже немного говорите по-голландски.

– (смеется) Всего несколько слов. Но обещаю, что буду учить голландский. Это сложно, потому что у вас очень сложный язык. Как и русский. Но я постараюсь выучить несколько новых слов.