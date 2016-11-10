Голладия и Бельгия победителя не выявили, Витсель отыграл весь матч

Сборные Голландии и Бельгии сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1. На гол голландца Дави Классена с пенальти на 38-й минуте гости ответили мячом Янника Феррейра-Карраско ближе к концовке. В составе бельгийском команды все 90 минут на поле провел полузащитник "Зенита" Аксель Витсель.

Товарищеский матч

Сборные

Голландия – Бельгия – 1:1 (1:0)

Голы: Классен, 38 – с пенальти (1:0). Феррейра-Карраско, 82 (1:1).

Голландия: Стекеленбург, Блинд, Брума, ван Дейк, Фелтман, Схарс (Класи, 15), Снайдер (Вилхена, 75), Вайналдум (Рамселар, 89), Классен (Бренет, 46), Ленс (Депай, 67), Янссен (Дост, 27).

Бельгия: Миньоле, Компани, Симан, Фертонген, Менье (Фоке, 46), Дефур (Тилеманс, 85), Витсель, Де Брейне (Т.Азар, 64), Э.Азар, Мертенс (Лукаку, 64), Феррейра-Карраско.

Предупреждения: Классен, 29. Фертонген, 37. Фелтман, 60.

Судья: Марчиняк (Польша).

Амстердам. Стадион "Amsterdam ArenA".