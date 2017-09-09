Голевая передача Халка помогла "Шанхай Шанган" обыграл "Тяньцзинь Теда"

В матче 24-го тура китайской суперлиги "Шанхай Шанган" на своем поле обыграл "Тяньцзинь Теда" – 3:1. Экс-форвард "Зенита" Халк записал на свой счет результативную передачу. У гостей все 90 минут на поле провели бывший игроки "Челси" и "Аякса" Джон Оби Микел и Неманья Гудель.

Команда Андре Виллаш-Боаша занимает второе место в таблице чемпионата. "Тяньцзинь Теда" идет на предпоследней, 15-й строчке. Отметим, что экс-полузащитник "Краснодара" Одил Ахмедов, ныне выступающий за "Шанган", пропускал встречу. Зато в старте хозяев появился хавбек сборной Бразилии Оскар.

В другом поединке "Шаньдун Лунэн" и "Цзянсу Сунин" голов не забили – 0:0. У хозяев весь матч на поле провели экс-форвард "Анжи" Диегу Тарделли и бывший нападающий сборной Италии Грациано Пелле. Их команда занимает третье место в таблице. "Цзянсу", возглавляемый Фабио Капелло, расположился на 12-й позиции.

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Суперлига

24-й тур

"Шанхай Шанган" – "Тяньцзинь Теда" – 3:1 (2:0)

"Шаньдун Лунэн" – "Цзянсу Сунин" – 0:0