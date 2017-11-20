15:52 | Футбол — "Пас из-за границы"

Голевая феерия. Матч четвертого румынского дивизиона завершился со счетом 26:1

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Матч четвертого дивизиона чемпионата Румынии между командами "Академия Рапид" и "Венус 1914" завершился разгромной победой первых - 26:1. Единственный гол гости забили при счете 26:0 в пользу соперника.

Отметим, что четвертый дивизион румынского первенства разделен на несколько зон. Данная встреча прошла в рамках чемпионата Бухареста.

"Академия Рапид" является лидером турнира (14 матчей, 12 побед, 2 ничьих, разность мячей - 75:5), а "Венус 1914" - главным аутсайдером (13 игр, 13 поражений, разность мячей - 12-117).

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КОММЕНТАРИИ (10)
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sergei1vanof

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17:04

inspire

хороший кеф наверное был на обе забьют и тотал больше 25 )))

16:52

SergMayak

парни молодцы и при 0-26 шли в атаку!! и забили! и радовались!! Чую, надрались по полной после матча)))

16:47

serzheo

Ну щас Амкар кого -нибудь прикупит, аки с третьего дивизиона Черногории, с Будапешта, ну в смысле из Румынии, ну в смысле с пятого дивизиона, в смысле Кипра.

16:16

EVIL915

Круто! Штук 5-7 косячные, а остальные голы - трудовые. Нашим дай такие моменты, раза три-четыре залетит... Вот пособие по реализации! Разослать во все клубы! Кстати, по-моему Корниленко был заигран в этом матче за Рапид... Левша, сивенький - не он?)))

16:16

i_mikola

интересно что белая команда из 4го румынского дивизиона играет на уровне середняка рфпл

16:06

HAZELSAMARA

И чего только не сыщешь в четвёртых дивизионах Румынии ... Может быть, там и чемпионат города Черновцы есть?

16:03

Boleijj protiv

"В этом чешском Будапеште Уж такие времена — Может, скажут "пейте-ешьте", Ну а может — ни хрена!"

16:02

Ю.Ю.

О как. Оказывается команда Будапешта выступает в чемпе Румынии)))

15:58

PENGUIN

Будапешт - столица Венгрии!

15:58