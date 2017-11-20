Голевая феерия. Матч четвертого румынского дивизиона завершился со счетом 26:1

Матч четвертого дивизиона чемпионата Румынии между командами "Академия Рапид" и "Венус 1914" завершился разгромной победой первых - 26:1. Единственный гол гости забили при счете 26:0 в пользу соперника.
Отметим, что четвертый дивизион румынского первенства разделен на несколько зон. Данная встреча прошла в рамках чемпионата Бухареста.
"Академия Рапид" является лидером турнира (14 матчей, 12 побед, 2 ничьих, разность мячей - 75:5), а "Венус 1914" - главным аутсайдером (13 игр, 13 поражений, разность мячей - 12-117).
sergei1vanof
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17:04
inspire
хороший кеф наверное был на обе забьют и тотал больше 25 )))
16:52
SergMayak
парни молодцы и при 0-26 шли в атаку!! и забили! и радовались!! Чую, надрались по полной после матча)))
16:47
serzheo
Ну щас Амкар кого -нибудь прикупит, аки с третьего дивизиона Черногории, с Будапешта, ну в смысле из Румынии, ну в смысле с пятого дивизиона, в смысле Кипра.
16:16
EVIL915
Круто! Штук 5-7 косячные, а остальные голы - трудовые. Нашим дай такие моменты, раза три-четыре залетит... Вот пособие по реализации! Разослать во все клубы! Кстати, по-моему Корниленко был заигран в этом матче за Рапид... Левша, сивенький - не он?)))
16:16
i_mikola
интересно что белая команда из 4го румынского дивизиона играет на уровне середняка рфпл
16:06
HAZELSAMARA
И чего только не сыщешь в четвёртых дивизионах Румынии ... Может быть, там и чемпионат города Черновцы есть?
16:03
Boleijj protiv
"В этом чешском Будапеште Уж такие времена — Может, скажут "пейте-ешьте", Ну а может — ни хрена!"
16:02
Ю.Ю.
О как. Оказывается команда Будапешта выступает в чемпе Румынии)))
15:58
PENGUIN
Будапешт - столица Венгрии!
15:58