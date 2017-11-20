Голевая феерия. Матч четвертого румынского дивизиона завершился со счетом 26:1

Матч четвертого дивизиона чемпионата Румынии между командами "Академия Рапид" и "Венус 1914" завершился разгромной победой первых - 26:1. Единственный гол гости забили при счете 26:0 в пользу соперника.

Отметим, что четвертый дивизион румынского первенства разделен на несколько зон. Данная встреча прошла в рамках чемпионата Бухареста.

"Академия Рапид" является лидером турнира (14 матчей, 12 побед, 2 ничьих, разность мячей - 75:5), а "Венус 1914" - главным аутсайдером (13 игр, 13 поражений, разность мячей - 12-117).