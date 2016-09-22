Гол Робинью в концовке вывел "Атлетику Минейру" в четвертьфинал Кубка Бразилии

"Атлетику Минейру" сыграли вничью на выезде с "Понте-Прета" в ответном матче 1/8 финала Кубка Бразилии со счетом 2:2. Этот результат позволил гостям выйти в следующий раунд. Решающий гол на 86-й минуте провел бывший форвард сборной Бразилии Робинью. Его партнер по команде – экс-полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока – отыграл 85 минут.

Кубок Бразилии

1/8 финала

Ответный матч

"Понте-Прета" – "Атлетику Минейру" – 2:2 (1:0)

Голы: Роджер, 13 (1:0). Асеведо, 48 (2:0). Пратто, 75 (2:1). Робинью, 86 (2:2).

Первый матч – 1:1.