Гол Политевича принес Белоруссии победу над Грецией

Сборная Белоруссии взяла верх над командой Греции в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник Сергей Политевич, поразивший ворота соперника на 14-й минуте.

Товарищеский матч

Сборные

Греция – Белоруссия – 0:1 (0:1)

Гол: Политевич, 14.

Греция: Гликос, Пападопулос (Торосидис, 87), Стафилидис (Тзавеллас, 75), Иконому, Тзиолис, Маниатис (Папастатопулос, 46), Самарис (Тахцидис, 46), Манталос (Диамантакос, 46), Веллиос, Карелис, Янниотас (Фортунис, 68).

Белоруссия: Черник, Филипенко, Политевич (Мартынович, 46), Шитов, Поляков (Володько, 46), Глеб (Гордейчук, 56), Нехайчик, Маевский, Кендыш (Корзун, 62), Савицкий (Риос, 72), Лаптев (Корниленко, 62).

Судья: Поусон (Англия).

Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".