Гол Лэмпарда в компенсированное время принес "Нью-Йорк Сити" победу над "Ди. Си. Юнайтед"

"Нью-Йорк Сити" одержал победу над "Ди. Си. Юнайтенд" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:2. Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Фрэнк Лэмпард, еще один гол на счету Давида Вильи. При этом решающий гол был забит на третьей компенсированной минуте.

MLS

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Сити" – "Ди. Си. Юнайтенд" – 3:2 (0:1)

Голы: Сэм, 36 (0:1). Вилья, 79 (1:1). Лэмпард, 85 (2:1). Нигл, 90+1 (2:2). Лэмпард, 90+3 (3:2).