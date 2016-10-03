Гол Инсаурральде спас "Бока Хуниорс" от поражения

"Бока Хуниорс" на последних минутах выездного матча 5-го тура чемпионата Аргентины с "Тигре" ушел от поражения. Автором гола гостей стал экс-защитник "Спартака" Хуан Инсаурральде, отправивший мяч в сетку ворот соперника после неудачной скидки защитника "тигров".
Чемпионат Аргентины
Примера
5-й тур
"Тигрес" - "Бока Хуниорс" - 1:1 (1:0)
Голы: Моралес, 3 (1:0). Инсаурральде, 81 (1:1).
Video del gol de Insaurralde, el que decretó el 1-1 entre #Tigre y #Boca #PrimeraDivisión pic.twitter.com/6ZCITsBLwa– VarskySports (@VarskySports) 3 октября 2016 г.