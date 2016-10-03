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Гол Инсаурральде спас "Бока Хуниорс" от поражения

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"Бока Хуниорс" на последних минутах выездного матча 5-го тура чемпионата Аргентины с "Тигре" ушел от поражения. Автором гола гостей стал экс-защитник "Спартака" Хуан Инсаурральде, отправивший мяч в сетку ворот соперника после неудачной скидки защитника "тигров".

Чемпионат Аргентины

Примера

5-й тур

"Тигрес" - "Бока Хуниорс" - 1:1 (1:0)

Голы: Моралес, 3 (1:0). Инсаурральде, 81 (1:1).

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